Непомерный госдолг США едва ли затормозит их милитаристские устремления — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг США, впервые в истории превысивший 35 трлн долларов, едва ли затормозит милитаристские устремления Вашингтона. Такое мнение выразил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывают непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, — отметил представитель Кремля. — Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит [их] милитаристские устремления».