ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское в ДНР
14:32 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Центральной группировки Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Ленинское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.
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