ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское в ДНР

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Центральной группировки Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Ленинское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.