0
0
124
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское в ДНР

14:32 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Центральной группировки Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Ленинское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 30.07.2024
Два беспилотника сбиты в Северной Осетии, жертв нет — Меняйло
0
67
15:00 30.07.2024
Запрет на работу МФО в России может спровоцировать их переход «в тень» — Набиуллина
0
89
14:12 30.07.2024
Непомерный госдолг США едва ли затормозит их милитаристские устремления — Песков
0
154
14:00 30.07.2024
Нужно создать гарантированную систему трудоустройства бюджетников вузов — Фальков
0
173
13:32 30.07.2024
С завершением льготной ипотеки вновь расцвели «серые» схемы — Набиуллина
0
214
13:25 30.07.2024
Ростех объединяет компетенции по негосударственным пенсионным программам в ОПК
0
200
13:20 30.07.2024
Предложение Трампа развернуть ПРО «Железный купол» над США не имеет смысла — эксперт
0
287
13:19 30.07.2024
Переход «Башнефти» на отечественный сервис позволил поставить новый рекорд при бурении скважины
0
218
13:07 30.07.2024
Первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами состоялось в Москве
0
209
13:05 30.07.2024
Экономика очень уязвима и плохо «слушается руля» при высокой инфляции — Набиуллина
0
294

Возврат к списку