Госдума приняла закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах
15:32 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный в том числе на деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев каналов в мессенджерах. Соответствующие изменения содержатся в законе, направленном на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи и ужесточающем правила покупки сим-карт иностранцами.
Новыми нормами дополняется закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ устанавливает, что с 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тысяч пользователей, должны будут сообщать в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе. Речь идет в том числе о владельцах публичных каналов в мессенджерах. Состав сведений и порядок их предоставления установит кабмин.
РКН будет вести перечень таких персональных страниц в соцсетях. Владельцы публичных каналов, сведения о которых не включены в перечень РКН, не смогут размещать на своих страницах предложения по их финансированию, а также рекламу. Соответствующие поправки также вносятся в закон «О рекламе». Кроме того, информацию из таких публичных каналов будет запрещено репостить.
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