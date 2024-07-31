На курорте Сбера «Манжерок» пройдет фестиваль «Большой Алтай»

10:35

Курорт Сбера «Манжерок» станет площадкой международного фестиваля «Большой Алтай», который пройдет в регионе с 21 по 25 августа. Запланирована обширная программа, будут представлены образцы искусства и культуры стран Большого Алтая, куда входят как регионы России – Республика Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Алтайский край, так и часть Монголии, Китая, Киргизии, восточного Казахстана. Мероприятия также пройдут в столице Республики Алтай Горно-Алтайске.

Фестивальную программу откроют театральные постановки – 12 зарубежных и российских спектаклей из Монголии, Бурятии и Тывы. Две постановки являются участницами самой престижной в России театральной премии и фестиваля-конкурса «Золотая Маска».

Особое место в программе займет музыка. Гости услышат звуковую палитру голосов и инструментов Большого Алтая в музыкальной программе «Пять стран – один Алтай» и на концерте «Сила притяжения – Алтай». Истории кочевых народов будет посвящена фотовыставка «Народная краса. Россия – глубокий образ».

23 августа в «Манжероке» стартует гастрономический фестиваль «Большая кухня Большого Алтая». Гости и участники попробуют блюда традиционной и высокой кухни народов Большого Алтая, которые приготовят на свежем воздухе в горах Алтая лучшие шеф-повара региона.

Также на площадке курорта пройдет парад золотых драконов – аналог ежегодного шоу в Поднебесной, которое сочетает элементы традиционного китайского искусства, включая танцы, акробатику и музыку. Во время выступления гости увидят традиционный китайский танец с веерами и 18-метровым драконом в главной роли.

В последний день фестиваля состоится завершающий гала-ужин «Большой Алтай». Гостям представят гастрономическую палитру национальной кухни большого алтайского мира в сопровождении живой музыки и артистов из Монголии, Китая, Казахстана, Киргизии и Алтая.