Заключающие с августа контракт бойцы СВО указом Путина получат по 400 тыс. рублей

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тыс. рублей для заключающих с августа и до конца 2024 года контракт с вооруженными силами бойцов спецоперации на Украине. Указ опубликован на портале правовой информации.

Выплата устанавливается для россиян и иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ с 1 августа по 31 декабря текущего года «сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».

При этом руководству российских регионов рекомендовано установить и собственную выплату за счет местного бюджета — тоже в размере 400 тыс. рублей.