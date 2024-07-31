Избранный президент Индонезии сегодня прибудет в Россию

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибудет сегодня с визитом в Россию. Об этом сообщили ТАСС в посольстве страны в Москве.

«Избранный президент, министр обороны Прабово Субианто прибывает в Россию», — отметили в диппредставительстве.