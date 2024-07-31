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Президент Ирана после убийства Хании заявил, что заставит Израиль пожалеть об этом

11:20 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан после гибели главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране заявил, что страна будет защищать свой суверенитет и заставит «террористов-оккупантов» пожалеть о своем поступке.

«Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность и достоинство и заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях», — приводит слова Пезешкиана агентство Tasnim.

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