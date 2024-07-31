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Экспорт бензина в июле упал на треть, отгрузки на внутренний рынок растут — Минэнерго РФ

11:32 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт бензина из России в июле 2024 года сократился на 33%, при этом отгрузки на внутренний рынок были на 5% выше, чем годом ранее. Об этом сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы.

«По производству бензина мы находимся на 5% выше июня 2024 года, по дизелю — на 14% выше июня прошлого года. По отгрузкам на внутренний рынок по бензинам мы также идем на 5% выше уровня прошлого года, — сказал он. — По экспорту, который хотя и разрешен пока, уже в июле он был ниже на 33%, то есть фактически его почти нет».

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