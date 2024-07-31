Кобахидзе назвал шантажом заявления властей США о введении новых санкций против Грузии
12:00 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал шантажом заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена о возможном введении новых санкций против республики.
«Что касается разговора языком шантажа (возможное введение новых санкций — прим. ТАСС), то это контрпродуктивно. <…> Конечно же, неправильно говорить с нами языком шантажа», — сказал Кобахидзе грузинским журналистам, оценивая заявления О’Брайена о возможном введении новых рестрикций.
Глава грузинского правительства напомнил США, что с 2004 по 2012 годы в Грузии при правительстве экс-президента Михаила Саакашвили нарушались права человека, однако тогда Вашингтон санкций не вводил, а, наоборот, сотрудничал с властями Саакашвили.
О’Брайен во вторник, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность введения новых санкций против Грузии, власти США рассчитывают на то, что Тбилиси изменит курс в последующие месяцы.
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