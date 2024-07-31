Блокирование Киевом транзита российской нефти в Венгрию отвечает интересам ЕК — источник
12:05 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блокирование Украиной поставок российской нефти в Венгрию и Словакию соответствует интересам Еврокомиссии (ЕК), полностью совпадая с санкционной политикой Брюсселя в отношении российской нефти. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
«Эта ситуация (прекращение Киевом прокачки российской нефти в Венгрию и Словакию — прим. ТАСС) полностью соответствует интересам Еврокомиссии, которая разработала и ввела с согласия стран ЕС полный запрет на морские поставки российской нефти государствам сообщества с 5 декабря 2022 года. Однако тогда же Венгрия и Словакия добились для себя исключений из этого решения до конца 2025 года», — отметил дипломат.
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