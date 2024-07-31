Американская блокада сделает полупроводниковую отрасль КНР самодостаточной — МИД
12:20 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стремление Вашингтона добиться блокады производителей полупроводников КНР приведет к самодостаточности соответствующей китайской отрасли. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
«КНР неоднократно излагала свою позицию по поводу злонамеренной блокады и подавления китайской полупроводниковой промышленности Соединенными Штатами, — сообщил он на брифинге, комментируя планы Белого дома со следующего месяца добиться усиления ограничений на экспорт оборудования для производства чипов из Нидерландов, Республики Корея и Японии. — Это лишь укрепит научно-техническую самодостаточность Китая, его решимость и способность к самосовершенствованию».
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