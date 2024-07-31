Из Финляндии создали «анти-Россию» быстрее, чем из Украины — эксперт
12:32 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и коллективный Запад с помощью фейковых новостей создали из Финляндию «анти-Россию» даже быстрее, чем сделали это с Украиной. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
«Украинизация финнов на завершающем этапе. <…> Так, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что финны должны привыкнуть к тому, что война приблизится и к границам Финляндии, ведь „от Хельсинки до Киева лететь совсем недалеко“. Из Финляндии путем манипуляций, фейковых новостей и тотальной пропаганды удалось создать „анти-Россию“ даже быстрее, чем это провернули с Украиной», — отметил Степанов.
По его мнению, сейчас существует высокая вероятность развертывания в Финляндии групп ВС США и высокоточного ракетного вооружения. Кроме того, с территории страны исходит угроза подрывной деятельности в приграничных районах РФ, а также атак с применением ударных беспилотников по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической и портовой, указал эксперт. В качестве примера он привел недавнюю попытку атаки на аэродром стратегической авиации ВКС РФ на Кольском полуострове.
«В соцсетях и школах непрерывно транслируют тезисы о „российской угрозе“ и скорых бомбардировках мирных городов. Детям в школах рассказывают, где найти бомбоубежища, чтобы спрятаться от русских. В местах общественного питания русскоязычному персоналу запрещают говорить на родном языке под угрозой увольнения. <…> Ведь необходимо придать легитимность такому кардинальному изменению внешнеполитического вектора Финляндии: от прежнего нейтралитета к ключевому ретранслятору русофобии в Северной Европе», — отметил Степанов. При этом он добавил, что «ключевое действие властей» заключается в формировании реального военного плацдарма, прежде всего в интересах Пентагона.
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