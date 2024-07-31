Около 1 тыс. получивших гражданство РФ лишены его за 6 мес. из-за совершения преступлений

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России прекратило российское гражданство около 1 тыс. натурализованных граждан, привлеченных к уголовной ответственности. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около одной тысячи натурализованных граждан (добровольно приобретших российское гражданство), привлеченных к уголовной ответственности. Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», — написала она в телеграм-канале.