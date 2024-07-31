Премьер Катара усомнился в успехе переговоров между Израилем и ХАМАС после убийства Хании

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани поставил под сомнение эффективность посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС после убийства главы политбюро радикального палестинского движения Исмаила Хании.

«Политические убийства и продолжающиеся нападения на мирных жителей в Газе во время переговоров заставляют нас задаться вопросом: каким образом посредничество может быть успешным, когда одна сторона убивает переговорщика с другой стороны? Миру нужны серьезные партнеры и глобальная позиция, отвергающая пренебрежение человеческой жизнью», — написал катарский премьер на своей странице в социальной сети X.