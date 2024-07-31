Песков назвал схоластикой без деталей заявления Киева о готовности к переговорам
13:20 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления киевского режима о якобы готовности к переговорам с Россией схоластичны и не имеют детализирующих пояснений. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав, что Москва по-прежнему готова к переговорам.
«Это все, скорее, такая схоластика, — оценил представитель Кремля прозвучавшие ранее слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. — Мы слышали заявления [Киева] на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали». «Тема эта изредка озвучивается, но без какой либо конкретики», — добавил Песков.
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