0
0
123
НОВОСТИ

Песков назвал схоластикой без деталей заявления Киева о готовности к переговорам

13:20 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления киевского режима о якобы готовности к переговорам с Россией схоластичны и не имеют детализирующих пояснений. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав, что Москва по-прежнему готова к переговорам.

«Это все, скорее, такая схоластика, — оценил представитель Кремля прозвучавшие ранее слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. — Мы слышали заявления [Киева] на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали». «Тема эта изредка озвучивается, но без какой либо конкретики», — добавил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 31.07.2024
Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
0
45
14:00 31.07.2024
Зеленский подписал закон, разрешающий заморозить выплаты по внешнему долгу
0
77
13:58 31.07.2024
В СберИнвестициях активно растет количество новых индивидуальных счетов
0
57
13:32 31.07.2024
Число переводов через Систему быстрых платежей во втором квартале выросло на 27%
0
114
13:05 31.07.2024
Премьер Катара усомнился в успехе переговоров между Израилем и ХАМАС после убийства Хании
0
161
13:00 31.07.2024
Около 1 тыс. получивших гражданство РФ лишены его за 6 мес. из-за совершения преступлений
0
184
12:55 31.07.2024
Глава "Роснефти" Игорь Сечин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили сотрудничество компании и региона
0
185
12:32 31.07.2024
Из Финляндии создали «анти-Россию» быстрее, чем из Украины — эксперт
0
193
12:20 31.07.2024
Американская блокада сделает полупроводниковую отрасль КНР самодостаточной — МИД
0
201
12:05 31.07.2024
Блокирование Киевом транзита российской нефти в Венгрию отвечает интересам ЕК — источник
0
223

Возврат к списку