Песков назвал схоластикой без деталей заявления Киева о готовности к переговорам

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления киевского режима о якобы готовности к переговорам с Россией схоластичны и не имеют детализирующих пояснений. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав, что Москва по-прежнему готова к переговорам.

«Это все, скорее, такая схоластика, — оценил представитель Кремля прозвучавшие ранее слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. — Мы слышали заявления [Киева] на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали». «Тема эта изредка озвучивается, но без какой либо конкретики», — добавил Песков.