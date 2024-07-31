Число переводов через Систему быстрых платежей во втором квартале выросло на 27%

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число переводов через Систему быстрых платежей во втором квартале 2024 года выросло на 27% к предыдущему кварталу, сообщил Банк России.

«Во втором квартале люди совершили почти 2,3 миллиарда переводов через Систему быстрых платежей на 13,4 триллиона рублей. По сравнению с первым кварталом число переводов выросло на 27%, а их объем — на 47%», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ РФ отмечают, что такая динамика может быть связана в том числе с тем, что с 1 мая у людей появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц.