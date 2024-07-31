Зеленский подписал закон, разрешающий заморозить выплаты по внешнему долгу

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября для достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте парламента страны.

«Возвращено с подписью президента Украины», — говорится в карточке закона.

Данный закон, как сообщал депутат Рады Ярослав Железняк, был принят 18 июля. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа поясняла, что эта мера фактически понадобится, «если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа», когда «наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году». 22 июля премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о достижении Киевом «принципиальных договоренностей» с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины в отношении реструктуризации внешнего долга. 25 июля Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «СС» до более низкого уровня «С». Как отметил Fitch, понижение РДЭ Украины в иностранной валюте отражает мнение агентства о том, что «достигнутое 22 июля принципиальное соглашение между правительством [Украины] и некоторыми держателями еврооблигаций об условиях реструктуризации [внешнего] долга <…> знаменует начало процесса, подобного дефолту».

Об угрозе объявления дефолта Украины эксперты заявляют с мая 2024 года. О том, что Украина фактически находится в состоянии дефолта, сообщила в начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин. По ее словам, пока оно не оформлено де-юре, и власти страны продолжают переговоры с кредиторами о реструктуризации долга.