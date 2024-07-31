В СберИнвестициях активно растет количество новых индивидуальных счетов

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Клиенты СберИнвестиций с начала 2024 года открыли более 150 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов ИИС-3. Это на 55% больше, чем за такой же период прошлого года (в 2023 году было 99 тыс.).

Активно растет интерес к этому инструменту среди начинающих инвесторов. Количество тех, кто в качестве первого счета у брокера выбрал именно ИИС-3, по сравнению с прошлым годом выросло на 62%. Если за семь месяцев 2023 года ИИС открыли 77 тыс. новых клиентов, в 2024 году их было уже 124 тыс.

По данным СберИнвестиций, в середине июля объем активов клиентов на ИИС-3 достиг 3,2 млрд руб. Из них 1,6 млрд приходится на облигации, 1,1 млрд – акции, 0,4 млрд – фонды. При этом за первую половину июля общий объем активов на ИИС-3 увеличился на 0,5 млрд рублей – это один из самых высоких показателей за все время. Большую долю на ИИС-3 занимают акции компаний финансового и нефтегазового секторов, ОФЗ и биржевые фонды денежного рынка.

«Растущий интерес к новому ИИС-3 со стороны частных инвесторов понятен. Он имеет востребованные преимущества – налоговый вычет на взнос и на доход, – пояснил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. – Это повысило эффективность инструмента, так как позволяет увеличить доходность. Предыдущие версии ИИС существовали при другой конъюнктуре налогообложения, поэтому был так популярен ИИС первого типа, по которому для людей наиболее востребованным был вычет на взнос. С изменениями в налоговом законодательстве растет ценность вычета на доход по ИИС до 30 млн. Инвесторы понимают, что в долгосрочной перспективе за счет этой налоговой льготы они смогут получить сумму, которая будет гораздо выше вычета со взноса в 400 тыс. рублей. Кроме того, отмена лимита в 1 млн руб. в год для вложений на ИИС привела к увеличению аудитории этого продукта. Брокер Сбера – один из немногих, кто дает возможность не только открывать ИИС-3, но и легко в мобильном приложении трансформировать в них счета старого типа».

ИИС-3 нацелен на поддержку долгосрочных инвестиций в российскую экономику и сочетает в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов – ИИС-1 (вычет типа «А») и ИИС-2 (вычет типа «В»). После открытия ИИС-3 инвестор получает право на ежегодный налоговый вычет с суммы взносов на ИИС до 400 тыс. руб., а по истечении минимального срока действия ИИС – с дохода от инвестиций в размере до 30 млн руб.

Открыть ИИС-3 можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и его веб-версии, а также в офисе банка. Трансформировать ИИС-1 и 2 в ИИС-3 можно в веб-версии и приложении СберБанк Онлайн.