0
0
133
НОВОСТИ

Половина расходов бюджета Украины за полгода пошла на военные нужды

14:32 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина расходов украинского бюджета за первые шесть месяцев текущего года пошла на военные нужды. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

«В первой половине 2024 года расходы государственного бюджета (общий и спецфонд) составили 1 935,3 млрд гривен (порядка $46,8 млрд по нынешнему курсу Нацбанка Украины — прим. ТАСС). Их структура в функциональной разбивке выглядела следующим образом: оборона — 50,9%», — написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на обеспечение общественного порядка и работу судебной системы было направлено 14,8% расходов бюджета, на соцзащиту — 11,6%, медицину — 4,7%, образование — 1,6%. Еще 7% пошло на обслуживание госдолга.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 31.07.2024
Товарооборот РФ и Индонезии вырос вдвое, несмотря на санкции — Путин
0
79
15:12 31.07.2024
В РФ за полгода выявлено на 133% больше фактов организации незаконной миграции — МВД
0
102
15:00 31.07.2024
ГД ввела прекращение гражданства РФ за непостановку на воинский учет
0
137
14:36 31.07.2024
15 000 баллов "Миллиона призов" смогут выиграть онлайн-избиратели этой осенью
0
147
14:12 31.07.2024
Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
0
189
14:00 31.07.2024
Зеленский подписал закон, разрешающий заморозить выплаты по внешнему долгу
0
217
13:58 31.07.2024
В СберИнвестициях активно растет количество новых индивидуальных счетов
0
182
13:32 31.07.2024
Число переводов через Систему быстрых платежей во втором квартале выросло на 27%
0
204
13:20 31.07.2024
Песков назвал схоластикой без деталей заявления Киева о готовности к переговорам
0
246
13:05 31.07.2024
Премьер Катара усомнился в успехе переговоров между Израилем и ХАМАС после убийства Хании
0
256

Возврат к списку