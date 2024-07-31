Половина расходов бюджета Украины за полгода пошла на военные нужды

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина расходов украинского бюджета за первые шесть месяцев текущего года пошла на военные нужды. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

«В первой половине 2024 года расходы государственного бюджета (общий и спецфонд) составили 1 935,3 млрд гривен (порядка $46,8 млрд по нынешнему курсу Нацбанка Украины — прим. ТАСС). Их структура в функциональной разбивке выглядела следующим образом: оборона — 50,9%», — написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на обеспечение общественного порядка и работу судебной системы было направлено 14,8% расходов бюджета, на соцзащиту — 11,6%, медицину — 4,7%, образование — 1,6%. Еще 7% пошло на обслуживание госдолга.