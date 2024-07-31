15 000 баллов "Миллиона призов" смогут выиграть онлайн-избиратели этой осенью

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В Москве, в ходе предстоящих в сентябре выборов, состоится десятая акция программы «Миллион призов» с гарантированными призами. По словам президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимира Платонова, в нынешнем году в программе ожидаются некоторые новации. «Мы знали, что есть люди, которые не могут в день выборов остаться дома и им обязательно надо прийти на избирательный участок. Это исключало их из электронного голосования. Теперь при поддержке городских властей на избирательных участках установлены специальные приспособления, которые позволяют даже на участке людям принять участие в электронном голосовании», – отметил Платонов, имея в виду терминалы для электронного голосования.

Глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко сообщил, что онлайн-избиратели смогут выиграть 1,7 млн призов, которые будут разыграны среди участников дистанционного голосования, а также людей, которые придут на участок и проголосуют, используя терминал для электронного голосования на участке.

«Среди всех этих участников будут разыграны призы номиналом 1 000, 3 000 и 5 000 баллов, - сообщил Пищелко. - У нас также будут гарантированные призы для старшего поколения и для людей, впервые участвующих в голосовании. Если они голосуют онлайн, то гарантированно получат 1000 баллов».

Как заявил Платонов, в нынешнем году к программе присоединились новые благотворительные организации и ритейлеры.

Кроме того, избиратели, которые будут голосовать онлайн на mos.ru и с 20 августа по 8 сентября предварительно зарегистрируются на сайте программы ag-vmeste.ru, получат шанс выиграть 15 тыс. баллов на поощрения в категориях «Техника для дома», «Путешествия и культура» и «Спорт».

Список кандидатов в Мосгордуму можно увидеть на сайте «Политмосква», также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО.