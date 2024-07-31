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НОВОСТИ

В РФ за полгода выявлено на 133% больше фактов организации незаконной миграции — МВД

15:12 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители за шесть месяцев года выявили почти на 133% больше фактов организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«За шесть месяцев текущего года выявлено на 132,5% больше фактов организации незаконной миграции. При этом за указанный период иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 6,4% преступлений меньше, чем за соответствующий период прошлого года. На 14,4% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев», — сказали в пресс-центре.

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