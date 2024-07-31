Среди участников онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму разыграют спецпризы

16:05

На сайте проекта «Миллион призов» начал действовать раздел, который посвящен акции #ВыбираемВместе2024 – Москва. Там можно узнать о правилах участия в акции, о том, как можно получить призы, обменять выигранные баллы на предложения партнеров проекта и многое другое.

Как уже сообщила «Независимая газета», жители Москвы, которые примут участие в электронном голосовании на выборах депутатов Московской городской думы 6-8 сентября, смогут выиграть 1000, 3000 или 5000 призовых баллов, при этом один балл равен одному рублю. Призовые баллы горожане смогут обменять на скидки в магазины, аптеки, кафе и рестораны, билеты в московские музеи и театры, пополнить ими карту «Тройка», или направить на благотворительность. Розыгрыши баллов состоятся 7, 8 и 9 сентября.

Кроме того, гарантированно получат по 1000 призовых баллов участники программы, которые впервые проголосуют онлайн на портале mos.ru, а также избиратели старше 60 лет. Каждый из участников получит только один гарантированный приз. Онлайн-голосование позволит также участвовать в розыгрыше дополнительных призов – скидки в 15 000 баллов на покупки у партнеров в одной из выбранных категорий, такой как «Спорт», «Путешествия и культура» или «Техника для дома». Подать заявку на участие в розыгрыше дополнительных призов можно с 20 августа по 8 сентября на сайте акции.

Напомним, 6-8 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы и депутатов в Троицком и Новомосковском административном округах. На сайте «Политмосква» можно увидеть список кандидатов в Мосгордуму, также список кандидатов в депутаты ТиНАО. Москвичи смогут проголосовать онлайн или на избирательном участке. Для голосования бумажным бюллетенем нужно будет направить соответствующее заявление в личном кабинете на городском портале mos.ru с 22 июля по 2 сентября или в территориальной избирательной комиссии с 5 августа по 2 сентября.