США приостанавливают программу оказания помощи Грузии на $95 млн — Блинкен
17:12 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Соединенных Штатов приняла решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
«23 мая после антидемократических действий грузинского правительства я объявил о проведении всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. В результате этого обзора Соединенные Штаты приостанавливают оказание помощи на сумму более $95 млн, которая напрямую направлена на поддержку правительства Грузии», — отметил шеф американской дипломатии.
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