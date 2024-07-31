На втором саммите по Украине должны присутствовать представители России - Зеленский
18:40 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторая конференция по урегулированию украинского конфликта не принесет результатов, если в ней не будут участвовать представители России. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Monde.
«Как и большинство стран, я считаю, что на втором саммите должны присутствовать представители России, иначе мы не добьемся конкретных результатов, — сказал он. — Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против этого».
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