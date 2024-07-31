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Bloomberg: Первые истребители F-16 доставлены на территорию Украины

18:45 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО доставлена на Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, количество истребителей «невелико». Источники также отметили, что пока неясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов, или этот процесс займет больше времени.

Bloomberg не уточняет точное количество истребителей и страны, которые отправили F-16 Киеву. Агентство называет передачу F-16 «долгожданным шагом», на который потребовалось больше года.

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