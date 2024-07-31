Зеленский не знает, как строить диалог с Трампом, если тот станет президентом США
21:10 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти пока не понимают, какой будет повестка в отношениях с США, если на ноябрьских президентских выборах победит республиканец Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Monde.
«Если это Дональд Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним, — сказал он. — Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог».
Зеленский также вновь пожаловался на нехватку оружия, поставляемого Западом. По его словам, «из 14 [недавно подготовленных] бригад только 3 будут оснащены». Именно этим он объяснил неудачи на фронте. «Мы очень благодарны за помощь, за которую проголосовали [союзники Украины], за все эти миллиарды. Но как мы можем провести ротацию, если бригады пусты?» — отметил Зеленский.
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