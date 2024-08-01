Киев потерял за июль более 60 тысяч военнослужащих в зоне СВО — данные МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тысяч военнослужащих, следует из сводок Министерства обороны России.

С 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9 875 военных на всех направлениях, с 6 по 12 июля — до 14 070, с 13 по 19 июля — до 13 075, с 20 по 31 июля — до 23 610.

Таким образом общие потери Киева за июль составили до 60 630 военнослужащих.