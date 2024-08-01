Британия, США и Франция заблокировали заявление СБ ООН с осуждением убийства Хании
09:05 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предложила Совету Безопасности ООН заявление для прессы с осуждением убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, однако принятие документа было заблокировано Великобританией, США и Францией. Об этом сообщил в среду постоянный представитель Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.
«Предложенное Россией заявление с осуждением отвратительного акта Израиля было заблокировано США, Великобританией и Францией», — сказал он, выступая на экстренном заседании СБ ООН, созванном в связи с убийством Хании.
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