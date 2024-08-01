Склады и расположение украинских военных поражены в Киевской области

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильная детонация фиксируется после поражения железнодорожных складов в районе Белой Церкви в Киевской области. В районе Броваров, по предварительным данным, поражено место дислокации украинских военных, сообщил ТАСС представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«03:20. Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация. <…> 03:22. Бровары, Киевская область. Прилет, скорее всего, в место дислокации», — сказал Лебедев.