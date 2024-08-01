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Медведев считает большую войну на Ближнем Востоке путем к шаткому миру

09:32 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полномасштабная война на Ближнем Востоке может быть путем к шаткому миру в этом регионе. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном телеграм-канале.

«Узел на Ближнем Востоке затягивается», — написал он. Медведев выразил сожаления в связи с невинными жертвами, назвав их «заложниками отвратительного государства» — США.

«Между тем, всем очевидно, что полномасштабная война — это единственный путь к шаткому миру в регионе», — добавил замглавы СБ РФ.

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