Медведев считает большую войну на Ближнем Востоке путем к шаткому миру

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полномасштабная война на Ближнем Востоке может быть путем к шаткому миру в этом регионе. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном телеграм-канале.

«Узел на Ближнем Востоке затягивается», — написал он. Медведев выразил сожаления в связи с невинными жертвами, назвав их «заложниками отвратительного государства» — США.

«Между тем, всем очевидно, что полномасштабная война — это единственный путь к шаткому миру в регионе», — добавил замглавы СБ РФ.