10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект «Владимир Зеленский» потопит всех его западных спонсоров: от президента Франции Эмманюэля Макрона до вице-президента США Камалы Харрис. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Проект „Зеленский“ топит одного политика за другим. [Президент США Джо] Байден уже поплатился за неправильный расчет своей карьерой. Все, кто спонсирует Зеленского, имеют большие проблемы с рейтингами в своих странах: Макрон, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц, [экс-премьер Великобритании Риши] Сунак, [чешский премьер Петр] Фиала, [и. о. премьера Бельгии Александер] де Кроо. И это только начало, этот проект потопит значительно больше западных политиков, чем это можно ожидать на первый взгляд. Сейчас политические трупы намертво вцепились в тех, кто менее замазан Зеленским. Политика Байдена по Украине тянет на политическое дно Харрис, но что из этого получится, мы скоро узнаем, уйти от мертвой хватки Байдена ей будет непросто», — отметил он.