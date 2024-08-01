Проект «Зеленский» потопит западных политиков: от Макрона до Харрис, заявил Медведчук
10:00 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект «Владимир Зеленский» потопит всех его западных спонсоров: от президента Франции Эмманюэля Макрона до вице-президента США Камалы Харрис. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Проект „Зеленский“ топит одного политика за другим. [Президент США Джо] Байден уже поплатился за неправильный расчет своей карьерой. Все, кто спонсирует Зеленского, имеют большие проблемы с рейтингами в своих странах: Макрон, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц, [экс-премьер Великобритании Риши] Сунак, [чешский премьер Петр] Фиала, [и. о. премьера Бельгии Александер] де Кроо. И это только начало, этот проект потопит значительно больше западных политиков, чем это можно ожидать на первый взгляд. Сейчас политические трупы намертво вцепились в тех, кто менее замазан Зеленским. Политика Байдена по Украине тянет на политическое дно Харрис, но что из этого получится, мы скоро узнаем, уйти от мертвой хватки Байдена ей будет непросто», — отметил он.
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