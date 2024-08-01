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Большинство наемников на Украине из республик бывшего СССР — сопротивление

10:20 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники, участвовавшие в украинском конфликте, ценятся в западных частных военных компаний больше. В настоящее время на Украине в основном наемники из бывших советских республик и стран Варшавского договора, сообщил ТАСС представитель сопротивления Сергей Лебедев.

«Скорее из бывших советских республик и стран Варшавского договора. На Украину многие едут набраться опыта. Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», — сказал Лебедев.

Он отметил, что больше информации о наемниках поступает из областных центров. По его словам, они боятся селиться и «светиться» группами в городах, так как понимают, что их считают за захватчиков.

«В городах расселяются по съемным квартирам. Одеваются в гражданское, стараются не привлекать внимание. Есть две группы: бойцы и специалисты. С бойцами понятно. А вот у специалистов задание научить местных воевать технологиями. Это работа по взрывному делу: теракты, устранение отдельных людей», — отметил представитель сопротивления.

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