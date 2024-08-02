Сенатор Савельев подозревается в организации убийства в августе 2023 года

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенатор Дмитрий Савельев подозревается в организации убийства в августе 2023 года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», — сказала она.