Не менее 38 человек погибли в Китае в результате обрушения моста — ТВ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 38 человек погибли, еще 24 пропали без вести в провинции Шэньси на северо-западе КНР в результате обрушения моста 19 июля. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло автотрассе в городе Шанло и было вызвано наводнением. По предварительным подсчетам, в реку упали 25 транспортных средств.

Для проведения поисково-спасательной операции, которая длится уже две недели, власти мобилизовали более 3,4 тыс. человек. Были задействованы беспилотники, подводные роботы, прочее профессиональное оборудование.

Как отмечается, поиски пропавших продолжаются. Они осложнены горным ландшафтом и быстрым течением реки, а также скоплениями ила в прилегающем водохранилище.