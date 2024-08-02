За неделю сдались в плен 59 украинских военнослужащих

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятьдесят девять украинских военнослужащих сдались в плен в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 — в зоне ответственности группировки войск „Центр“, — сказали там.