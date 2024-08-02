За неделю сдались в плен 59 украинских военнослужащих
17:00 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятьдесят девять украинских военнослужащих сдались в плен в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 — в зоне ответственности группировки войск „Центр“, — сказали там.
НОВОСТИ
- 16:32 02.08.2024
- Не менее 38 человек погибли в Китае в результате обрушения моста — ТВ
- 16:12 02.08.2024
- Сенатор Савельев подозревается в организации убийства в августе 2023 года
- 16:00 02.08.2024
- Нелегальные мигранты все чаще попадают в Польшу из Латвии — МВД
- 15:32 02.08.2024
- США «дали зеленый свет» Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС — разведка Ирана
- 15:12 02.08.2024
- РФ сожалеет, что Олимпиада стала жертвой псевдолиберальных извращений — Песков
- 15:00 02.08.2024
- Совфед дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора Савельева
- 14:32 02.08.2024
- Освобожденный Красиков был сослуживцем многих охранников президента в ФСБ — Песков
- 14:12 02.08.2024
- Число прибывших в Испанию с начала года нелегалов увеличилось на 80%
- 14:00 02.08.2024
- Из украинских семей в европейских странах забрали 430 детей
- 13:32 02.08.2024
- Дети русских разведчиков лишь в самолете узнали, что они русские — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать