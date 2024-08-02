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Количество погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до шести

17:12 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших при обрушении части жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле увеличилось до шести, спасатели из-под завалов извлекли тело ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Не месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле спасатели деблокировали тело ребенка без признаков жизни», — сказали в пресс-службе. Таким образом, количество погибших выросло до шести, среди них четверо детей.

В настоящее время неизвестной остается судьба трех человек.

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