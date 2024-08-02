Клинтоны поддержали Харрис, чтобы продвинуть дочь на должность посла США в Британии — NYP

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США (1993-2001) Билл Клинтон и его супруга, занимавшая ранее должность госсекретаря (2009-2013), Хиллари Клинтон поддержали вице-президента Камалу Харрис в качестве претендента на высший государственный пост от Демократической партии, чтобы продвинуть дочь Челси на должность посла США в Великобритании. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на неназванный источник из окружения семьи экс-президента.

По его словам, Билл и Хиллари Клинтон «в первые пять минут» после заявления действующего президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки заявили о поддержке кандидатуры Харрис в качестве его замены, так как их дочь Челси «действительно хочет стать послом США в Великобритании» и «они добивались благосклонности» вице-президента. Чета Клинтон «долгое время работала над этой идеей», отметил источник. По его информации, дочь бывшего хозяина Белого дома также согласилась бы на должность американского посла во Франции.

21 июля Билл и Хиллари Клинтон поддержали Харрис в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии.