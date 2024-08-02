Президент Косова вызвала конфликт с охраной аэропорта Скопье — Politico

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация президента непризнанного Косова Вьосы Османи спровоцировала конфликтную ситуацию с охраной аэропорта в столице Северной Македонии Скопье. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По его данным, при прохождении досмотра лидер косовских албанцев отказалась выполнить требование сотрудников службы безопасности аэропорта. Они хотели просканировать ее мобильный телефон, Османи отказалась отдавать его. В аппарате президента непризнанной республики назвали данную практику «противоречащей международным нормам».

Как передает газета, через полчаса в аэропорт прибыли три охранника спикера парламента Северной Македонии Африма Гаши, представляющего одну из партий этнических албанцев, и «начали угрожать сотрудникам», после чего один из них «толкнул полицейского, работавшего на пограничном переходе». МВД Северной Македонии начало расследование инцидента.