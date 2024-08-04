В Израиле усовершенствовали систему оповещения граждан о возникновении ЧС

20:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильское управление тыла запустило новую систему оповещения граждан о масштабных чрезвычайных ситуациях, которая будет рассылать персональные сообщения со специальным звуковым сигналом на мобильные телефоны в зонах риска. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Мы привели систему в соответствие с потенциальной угрозой баллистических ракет», — сообщил он. По словам Хагари, система не требует предварительной установки или активации каких-либо приложений, «позволяет массово рассылать личные оповещения в больших масштабах». Он отметил, что аналоги этой системы уже используются в разных странах мира для предупреждения о чрезвычайных ситуациях.