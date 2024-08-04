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НОВОСТИ

Британия вывезла из Ливана членов семей работников посольства

20:33 04.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Соединенного Королевства вывез с Ближнего Востока членов семей сотрудников посольства Великобритании в Ливане. Об этом сообщил говорится в сообщении, распространенном британским правительством.

«Семьи официальных лиц, работающих в британском посольстве в Бейруте, были временно вывезены из региона. Посольство продолжает осуществлять основную работу, в том числе оказание услуг гражданам Великобритании», — отмечается в сообщении. «Британские граждане должны сейчас же покинуть Ливан», — заметили в правительстве.

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