Британия вывезла из Ливана членов семей работников посольства

20:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Соединенного Королевства вывез с Ближнего Востока членов семей сотрудников посольства Великобритании в Ливане. Об этом сообщил говорится в сообщении, распространенном британским правительством.

«Семьи официальных лиц, работающих в британском посольстве в Бейруте, были временно вывезены из региона. Посольство продолжает осуществлять основную работу, в том числе оказание услуг гражданам Великобритании», — отмечается в сообщении. «Британские граждане должны сейчас же покинуть Ливан», — заметили в правительстве.