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НОВОСТИ

За ночь средства ПВО уничтожили 12 БПЛА над Белгородской и Курской областями

09:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области», — сказали там.

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