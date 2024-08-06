Объем выдачи ипотеки в РФ упал вдвое в июле — исследование
14:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем выданной в РФ в июле ипотеки снизился в два раза по сравнению с июнем и почти на столько же относительно июля прошлого года — до 348,5 млрд рублей. Об этом говорится в релизе агентства Frank RG по итогам исследования рынка.
«Объем выдач ипотечных кредитов составил 348,5 млрд рублей. Показатели июля 2024 года на 55,1% ниже июня 2024 года и на 46,7% ниже июля 2023 года», — говорится в сообщении. Итог июля в денежном выражении сопоставим с июлем 2022 года (343,6 млрд рублей), отметили в агентстве.
В количественном выражении в июле в РФ было выдано 76,7 тыс. ипотечных займов, что на 56,5% ниже июня 2024 года и на 54,6% меньше июля 2023 года.
При этом средний размер оформленной в России ипотеки в июле продолжил расти и достиг 4,54 млн рублей (+3,3% за месяц).
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