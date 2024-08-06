15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев, отказавшись в 2022 году урегулировать ситуацию на Украине, в итоге обманул сам себя, понес многочисленные человеческие жертвы и утратил контроль над значительной территорией. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали, каждый раз принимая решения по указке извне и теряя контроль над территориями, доставшимися им по воле случая после 1991 года», — сказал Шойгу, отметив, что первый раз это было в феврале 2014 года.

Он уточнил, что в 2014 году политические силы на Украине подписали соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса, которое засвидетельствовали главы МИД Германии и Польши, а также политдиректор МИД Франции. «Соглашение предполагало создание правительства национального единства и подготовку конституционной реформы», — сказал секретарь СБ РФ.