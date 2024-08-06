Украина могла трижды в современной истории обеспечить свою стабильность — Шойгу
15:12 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев, отказавшись в 2022 году урегулировать ситуацию на Украине, в итоге обманул сам себя, понес многочисленные человеческие жертвы и утратил контроль над значительной территорией. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали, каждый раз принимая решения по указке извне и теряя контроль над территориями, доставшимися им по воле случая после 1991 года», — сказал Шойгу, отметив, что первый раз это было в феврале 2014 года.
Он уточнил, что в 2014 году политические силы на Украине подписали соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса, которое засвидетельствовали главы МИД Германии и Польши, а также политдиректор МИД Франции. «Соглашение предполагало создание правительства национального единства и подготовку конституционной реформы», — сказал секретарь СБ РФ.
НОВОСТИ
- 15:32 06.08.2024
- Девушка погибла в результате утренней атаки ВСУ на Суджу Курской области
- 15:00 06.08.2024
- Пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области — ФСБ
- 14:32 06.08.2024
- Киеву пора задуматься о стоимости «добрых услуг» Запада — Шойгу
- 14:12 06.08.2024
- В Приморье пропал с радаров частный самолет
- 14:00 06.08.2024
- Объем выдачи ипотеки в РФ упал вдвое в июле — исследование
- 13:32 06.08.2024
- За полгода 2024 г. из РФ выдворили больше таджикистанцев, чем за весь 2023 г.
- 13:20 06.08.2024
- Мужчина погиб при детонации неустановленного предмета в квартире в Москве — ГУ МВД
- 13:05 06.08.2024
- Парламент Бангладеш распущен — решение президента
- 13:00 06.08.2024
- Путин поручил к середине августа создать механизм списания долгов регионов РФ
- 12:32 06.08.2024
- Путин поручил к осени выделить средства на научные центры мирового уровня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать