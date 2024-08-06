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Девушка погибла в результате утренней атаки ВСУ на Суджу Курской области

15:32 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жительница Курской области погибла в результате утренних атак со стороны Украины на Суджу Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Как уже сообщалось, 2 человека ранены в Глушковском районе, 5 человек, в том числе трое детей, — в городе Судже. Позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджанцев, среди которых один ребенок. <…> К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования её родным и близким», — написал он.

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