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На западе Донецка предотвратили атаку украинского БПЛА на промышленный объект

16:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелым ударным беспилотником типа «Баба-яга» на один из промышленных объектов сорвана на западе Донецка. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол“ в Петровском районе Донецка сорвана террористическая атака на государственный промышленный объект — перехвачен вражеский дрон „Баба-яга“, — сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, беспилотник нес на себе пять самодельных взрывных устройств на базе выстрелов от ручного гранатомета. Взрывчатка была уничтожена взрывотехниками УФСБ на одном из полигонов.

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