Власти Нижнего Тагила отменили развлечения и фейерверк на Дне города после ЧП с домом

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

День города в Нижнем Тагиле, где в результате взрыва обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома, пройдет в сокращенном формате — отменены развлекательные мероприятия и фейерверк, выступление исполнителя Амирчика, при этом сохранены мероприятия патриотической направленности, выступление Александра Маршала. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы внесли корректировки в празднование Дня города, убрали развлекательные мероприятия, в пятницу исполнитель Амирчик выступать не будет, <…> мы убрали праздничный салют, <…> оставили только то, что имеет патриотическую направленность — Александр Маршал выступать будет, попросили внести в корректировки в его выступление, в те песни, которые он будет исполнять», — сказал он.