Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Волгоградской области
09:20 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб и 16 пострадали в результате столкновения грузовика с автобусом в Волгоградской области. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
«По предварительной информации в 04:16 мск на 783 км автодороги Р-22 „Каспий“ произошло столкновение грузового автомобиля „Ивеко“ и автобуса „Ютонг“ (маршрут „Астрахань-Москва“). В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался. За медицинской помощью обратились 16 человек», — сказали в ведомстве.
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