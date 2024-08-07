Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Волгоградской области

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и 16 пострадали в результате столкновения грузовика с автобусом в Волгоградской области. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации в 04:16 мск на 783 км автодороги Р-22 „Каспий“ произошло столкновение грузового автомобиля „Ивеко“ и автобуса „Ютонг“ (маршрут „Астрахань-Москва“). В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался. За медицинской помощью обратились 16 человек», — сказали в ведомстве.