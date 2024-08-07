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Нацбатальон ВСУ под Кременной начал применять румынские реактивные пусковые установки

09:32 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский нацбатальон, дислоцированный в районе города Кременная Луганской Народной Республики, начал применять румынские переносные реактивные пусковые установки. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянка украинские боевики начали применять переносную реактивную пусковую установку — аналог советской 9П132 „Град-П“, — адаптированную для стрельбы снарядами M21-OF-S. По предварительным данным, эти установки и неуправляемые боеприпасы были недавно поставлены националистическому подразделению вооруженных формирований Украины Румынией, сказал Марочко со ссылкой на собственные источники. — Также следует отметить, что подобные системы находились в Болгарии, Польше и Чехии еще со времен Варшавского договора».

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