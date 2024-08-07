Сервис Сбера предупредит владельцев недвижимости о возможном съезде арендатора
10:50 07.08.2024
Сбер добавил новые функции в бесплатное отраслевое решение для предпринимателей, которые ведут арендный бизнес. Теперь владельцев коммерческой недвижимости, которые пользуются сервисом, будут уведомлять о сложностях в бизнесе арендатора и его возможном съезде. Это поможет минимизировать и даже избежать убытков из-за простоя помещения, отмечают в пресс-службе Сбера. Также пользователям предложат инструменты поиска арендаторов на свободные площади.
Бесплатное отраслевое решение для владельцев коммерческой недвижимости от Сбера сочетает в себе инструменты автоматизации и развития арендного бизнеса, доступные в интернет-банке СберБизнес. С помощью решения, клиенты могут искать арендаторов, автоматизируют рутинные бизнес-процессы, а также получают персональные рекомендации, релевантные для арендного бизнеса.
«Нашими отраслевыми решениями пользуются уже 400 тыс. предпринимателей. Сервис для владельцев коммерческой недвижимости показал свою эффективность в развитии арендного бизнеса – он дает клиенту возможность отвлечься от рутинных процессов и сконцентрироваться на решении важных задач, – рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Новый функционал поможет решить одну из основных проблем в этом сегменте – простой помещения. Владелец недвижимости теперь будет в курсе возможных сложностей арендатора. Это минимизирует риски, позволит своевременно найти нового платежеспособного арендатора, в том числе с помощью инструментов сервиса».
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