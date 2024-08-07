Беспилотник влетел в окно дома в Шебекине, произошел пожар

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотник влетел в окно квартиры в Шебекине Белгородской области, произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино подвергся атакам дронов ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС). По предварительной информации, никто не пострадал. Двумя дронами атакован многоквартирный дом. Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире», — написал он, отметив, что сотрудники МЧС ликвидировали огонь.